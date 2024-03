L' italiana D-Orbit sarà la prima a testare nello spazio un motore a fusione

(Di mercoledì 27 marzo 2024) D-testerà a bordo del suo cargo per satelliti ION l'innovativo propulsore "a" FireStar di RocketStar che promette di offrire il 50% di spinta in più rispetto ad un classicoagli ioni....

Ballerina, hostess, pilota e cosmonauta: Marina Vasilevskaja in Orbita, è la prima bielorussa, nella navicella Soyuz un'americana e un russo. Chi è - Se Milly Carlucci l'inviterà alla prossima edizione di Ballando con le stelle, la trasmissione potrebbe raggiungere picchi d'ascolto spaziali. Marina Vasilevskaja ...ilmessaggero

Come cambierà Decathlon: nove linee di prodotto e impegno per la sostenibilità - Più impegno sul fronte della sostenibilità, un logo rivisitato e la semplificazione del proprio portafoglio brand, articolato in 9 categorie, oltre a quattro marchi delineati per sportivi esperti. Son ...quotidiano

I satelliti spingono il mercato in Orbita - Da parte sua, rileva PwC Italia, il nostro Paese è il settimo al mondo per investimenti ... Infatti, il 90% nel mondo upstream è presidiato dalle grandi aziende (tra cui Leonardo, Avio e D-Orbit). Il ...repubblica