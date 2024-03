Lista Stati Uniti d’Europa prende forma | accordo Renzi-Bonino senza Calenda e spunta il nodo Cuffaro

Stati Uniti d’Europa, Paita (Iv): “Positivo che ci sia la Dc di Cuffaro. Il Terzo polo Lo ha sfasciato Calenda” - “Con +Europa stiamo costruendo una bella risposta contro i sovranismi in Europa. Italia viva lo sta facendo con generosità ed entusiasmo perché siamo una forza politica che, quando in ballo c’è l’inte ...ilfattoquotidiano

Europee, Calenda: Lista Stati Uniti Europa Aspetto risposta Bonino - Roma, 27 mar. (askanews) – “Ne so pochissimo, so che Renzi ha lanciato una Lista con Mastella, Cuffaro, Cesaro, non la mia idea di ciò che dovrebbe essere un’Europa rinnovata. Da Emma Bonino aspetto u ...ildenaro

"Stati Uniti d'Europa", Renzi e Bonino assieme per le Europee, dentro anche socialisti e libdem, Calenda corre da solo - Nascono gli 'Stati Uniti d'Europa', vale a dire l'alleanza tra Renzi e Bonino per le Europee. Italia Viva e +Europa assieme per la tornata elettorale dell'8 e 9 giugno, un progetto che vedrà dentro an ...informazione