L’intelligenza artificiale sarà alla base di un’app realizzata per contrastare il cyberbullismo Il progetto dell’Università di Padova

Caloroso applauso per Geolier all'Università Federico II di Napoli, dove il rapper ha incontrato gli studenti in un dibattito acceso da polemiche. Il procuratore Gratteri lo aveva definito un ... (orizzontescuola)

Vince la versione cinese dell’AI: dopo Samsung anche Apple si allea con Baidu - Alla fine, com’era prevedibile, ha vinto Pechino e la sua versione dell’intelligenza artificiale. Ha vinto un mercato in declino, ma irrinunciabile per la… Leggi ...informazione

DJI Mini 3 (no patentino), video in 4K HDR, oggi in supersconto -22% con DJI RC, anche in versione combo! - Bellissima offerta DJI: oggi si può acquistare ad un prezzo super DJI Mini 3 con l'ottimo controller dotato di schermo. Filmare in 4K dall'alto, con questa qualità, è una tentazione irresistibile con ...hwupgrade

Intel potenzia il programma per portare l'intelligenza artificiale in ogni dove - Intel ha creato due nuove iniziative di intelligenza artificiale all'interno del suo AI PC Acceleration Program: AI PC Developer Program e l'integrazione dei cosiddetti "Independent Hardware Vendors" ...auto.hwupgrade