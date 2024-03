L’insolita neve di Pasqua | dove e quando Anche in Lombardia? Cosa dicono le previsioni meteo

(Di mercoledì 27 marzo 2024) Milano – Giorni di avvicinamento adal sapore invernale: è il quadro che attende il Nord del Paese per i prossimi giorni. Come ricordato da Il.it a causa del “ciclone colomba” sulla parte settentrionale del Paese ci saranno “abbondanti nevicate fino a quote basse per il periodo (800-1000 metri), temporali e possibili grandinate su tutto il Paese a macchia di leopardo”. Niente primavera, almeno per ora. Main? Vediamoledi Arpa. “Una vasta struttura depressionaria atlantica interessa gran parte dell'Europa, convogliando sulla Penisola Italiana un flusso in quota di correnti dai quadranti meridionali – ricorda il bollettino regionale -. Sulla regione nei prossimi giorni condizioni di ...

