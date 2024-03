L’incredibile rimonta del Toro sulla Juve – 27 marzo 1983 – VIDEO

L' Italia perde 27-15 con il Galles nell'ultima partita del Torneo Sei Nazioni Under 20. Gli Azzurri all'intervallo conducevano 15-0, nel secondo tempo sono stati travolti.Continua a leggere (fanpage)

Il Bologna vince 1-2 in casa dell’Atalanta confermando sempre di più il quarto posto in classifica e in piena zona Champions League. Cade l’Atalanta che aveva vinto le ultime sette nel proprio ... (inter-news)