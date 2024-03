L’impennata del prezzo del cacao è più complicata dell’aumento del costo del vostro uovo di Pasqua

Leggi tutta la notizia su linkiesta

(Di mercoledì 27 marzo 2024) Tutti parlano di Nvidia. Ma la storia finanziaria più calda del 2024 potrebbe essere quella della materia prima più richiesta nei giorni che precedono la: il. Ildelle fave con cui si produce il cioccolato continua a macinare record su record, con i futures con consegna a maggio che a New York hanno ormai superato i diecimila dollari a tonnellata. Dopo i danni subiti dalle piantagioni dei grandi Paesi produttori dell’Africa occidentale per il passaggio di El Niño, nell’ultimo anno i prezzi delsono aumentati del 250 per cento. Le piogge irregolari, alternate a periodi di tempo caldo e secco, hanno provocato diverse malattie delle piante, decimando i raccolti. Virus come il Cocoa swollen shoot virus disease hanno contagiato centinaia di migliaia di piantagioni già di per sé vecchie, provocando ...