Limbiate | il Comune prende le distanze da Massimo Gentile | “Noi non coinvolti”

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di mercoledì 27 marzo 2024), 27 marzo 2024 – Ildileda, l’architetto arrestato con l’accusa di aver fatto da prestanome a Matteo Messina Denaro. Il provvedimento che ha colpito il professionista questa mattina, mercoledì 27 marzo, è arrivato come un fulmine a ciel sereno in municipio doveè assunto al settore Territorio. La reazione L’arresto è “una brutta vicenda personale di un dipendente ma non coinvolge in alcun modo il” e non riguarda la sua attività lavorativa. Dafanno sapere di aver saputo questa mattina quanto era accaduto e spiegano di “aver prestato la necessaria massima collaborazione alle autorità per tutti i controlli di rito”. Il sindaco E il ...