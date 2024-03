Lille-Lens – probabili formazioni

Leggi tutta la notizia su sport.periodicodaily

(Di mercoledì 27 marzo 2024) Separate da soli due posti e un punto nella classifica della Ligue 1, le speranze di Champions League disi affrontano nel Derby du Nord di venerdì 29 marzo allo Stade Pierre-Mauroy. I Dogues entrano nella pausa internazionale dopo il pareggio per 1-1 in trasferta contro il Brest, mentre gli uomini di Franck Haise sono stati surclassati per 3-1 in casa dal Nizza. Il calcio di inizio diè previsto alle 21 Anteprima della partitaa che punto sono le due squadreLa stanchezza dell’Europa Conference League può aver pesato un po’ sulnelle ultime settimane, ma Paulo Fonseca e i suoi collaboratori possono guardare con affetto alle imprese di marzo, quando hanno raggiunto i quarti di finale del ...