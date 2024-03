Liguria | stop alla costruzione della diga a Genova

(Di mercoledì 27 marzo 2024) "Una volta di più, un'importante opera per, per lae per l'intero Paese viene contestata per motivi formali anziché sostanziali. Se qualche funzionario pubblico ha scelto un percorso più diretto rispettoburocrazia che avrebbe ostacolato o bloccato la, dovrebbe essere elogiato e meritare la gratitudine di tutti", ha dichiarato il governatore Giovanni Toti in risposta alloimposto dall'ANACdi. "La miaè quella che sostiene la realizzazione, non le obiezioni formali", ha aggiunto Toti. "La miacontinuerà sempre ...

Diga Genova, Toti: opera contestata per vizio forma non sostanza - Genova, 27 mar. (askanews) – “Ancora una volta un’opera fondamentale per Genova, per la Liguria ma anche per tutto il Paese viene contestata per un vizio di forma e non di sostanza. Se qualche pubblic ...askanews

Genova, nuova diga e parere Anac, Toti: "Ennesima opera strategica contestata per vizio di forma e non di sostanza" - "La struttura commissariale ha dato tutti i chiarimenti necessari per procedere alla realizzazione di questa infrastruttura strategica" ...telenord

Superbonus, le novità: stop allo sconto in fattura e cessione credito per tutte le agevolazioni - Il Consiglio dei ministri ha approvato un decreto legge con nuove limitazioni sui bonus edilizi. stop a tutti gli sconti per le tipologie che ancora lo ...messaggeroveneto.gelocal