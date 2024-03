Libano | Idf | ucciso capo gruppo jihadista

Leggi tutta la notizia su servizitelevideo.rai

(Di mercoledì 27 marzo 2024) 8.05 Le forze di difesa israeliane fanno saper di averun esponente di primo piano delJamaa al-Islamiya, alleato di Hamas e Hezbollah, in un attacco nel sud del. L'uomo sarebbe stato"insieme ad altri terroristi che erano nell'edificio",riporta il Times of Israel. Un funzionario di Jamaa al-Islamiya ha riferito di "sette soccorritori" uccisi in un attacco al centro di emergenza ad Habariyeh, vicino al confine con Israele. Dell'attacco ha dato conto anche l'agenzia Reuters.