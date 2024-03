L'ex presidente dello Spezia spaventa la Firoentina | 'Italiano? Farebbe una bella coppia con Meluso a Napoli'

Chico Forti finalmente tornerà in Italia.L'accordo con gli Usa siglato dalla premier Giorgia Meloni prevede il trasferimento dell'imprenditore detenuto da 24 anni negli Stati Uniti per un omicidio ... (iltempo)

CUS Torino: inaugurato l'impianto sportivo universitario di via Panetti a Torino - Si è tenuta oggi, mercoledì 27 marzo, l’inaugurazione dell’impianto sportivo universitario di via Panetti 30, per illustrare la ristrutturazione e l’implementazione dell’offerta sportiva già esistente ...tuttosport

EX PRES.SPEZIA, Italiano il top per Napoli: zero paura - In diretta a Radio Punto Nuovo è intervenuto Stefano Chisoli, ex presidente dello Spezia, che ha detto la sua circa la prospettiva che nella prossima stagione Vincenzo Italiano sia il nuovo allenatore ...firenzeviola

Gravi accuse per il presidente, UFFICIALE: chiesti due anni e mezzo di carcere - presidente nel mirino della giustizia, le gravi accuse possono portarlo a una reclusione in carcere di due anni e mezzo ...calciomercato