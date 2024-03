L’eroina scarseggia Viene sostituita così

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di mercoledì 27 marzo 2024) "Gli oppiacei sintetici saranno un problema sempre più presente nelle nostre città". Per la tossicologa Elia Del Borrello l’OxyContin - o l’ossicodone, il suo principio attivo - è una conoscenza di vecchia data. Da anni studia effetti e diffusione di questo farmaco, con una preoccupazione crescente di fronte alle attuali contingenze, "che porteranno a una sempre maggiore frequenza dell’uso ludico di queste sostanze", spiega. Dottoressa Del Borrello, cos’è l’OxyContin? "È un oppiaceo di sintesi, usato come antidolorifico sedativo: ha gli stessi effetti della morfina, per questo sempre più spessousato come ‘alternativa’ aldai tossicodipendenti. Tra l’altro, essendo una pasticca, è anche di più facile gestione". In che casiusato in maniera legale? "Nelle cure palliative di pazienti oncologici o affetti da ...