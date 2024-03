L' Eredità | come stasera? Mai visto | esplode la polemica dopo la ghigliottina

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di mercoledì 27 marzo 2024) Valeria campionessa de L'per la prima volta: non sono mancati colpi di scena nella puntata del game show di Marco Liorni andata in onda questa sera su Rai 1. Innanzitutto al Triello ci sono arrivati, oltre a Valeria, Riccardo e Pierpaolo, che quindi potranno tornare anche domani sera. L'accesso ai Cento secondi, invece, se lo sono guadagnati Valeria e Riccardo. Ma a spuntarla tra i due è stata la prima, arrivata allacon un montepremi di 190mila euro. I termini a disposizione della concorrente erano entrare, materia, bene, pieno e palla. Alla fine Valeria,due dimezzamenti, ha giocato per 11.875 euro. Purtroppo, però, la parola da lei tentata per vincere il montepremi, Affetto, si è rivelata sbagliata. Quella corretta era invece Possesso. In genere, la parola dellaè sempre ...