Legge sulla caccia | Caramiello M5s | “L’Italia finirà sotto procedura d’infrazione Ue E a pagare saranno i cittadini”

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 27 marzo 2024), no allaspara-tutto della Lega: il Parlamento la fermi – FIRMA LA PETIZIONE SU IOSCELGO “Il governo Meloni ha ricevuto lo scorso 7 febbraio dalla Commissione Europea una lettera di messa in mora per il mancato rispetto della Direttiva Uccelli (2009/409/CE) e del Regolamento REACH (1997/2006/CE), perché non protegge adeguatamente le catture accidentali di specie marine, autorizza l’uccisione e la cattura di animali selvatici nelle aree protette e nei periodi di divieto e, soprattutto, non rispetta le norme sull’uso del piombo nelle munizioni utilizzate daitori”. A denunciarlo è il capogruppo M5s in commissione Agricoltura a Montecitorio, Alessandro, nel corso di una conferenza stampa alla Camera, insieme ad alcune tra le principali associazioni ambientaliste (Enpa, Lav, Lipu e Wwf). ...