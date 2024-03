Lega Serie A | «Piracy Shield funzionante nonostante pubblicazione Codice Sorgente»

Leggi tutta la notizia su digital-news

(Di mercoledì 27 marzo 2024) In riferimento alla notizia sullaonline deldi, laA ha emesso una nota in cui afferma che la piattaformaè perfettamentee che la sua sicurezza non è stata compromessa dall'illecita diffusione di alcune parti, nemmeno attuali, del.LaA esprime fiducia nel lavoro dell'AGCOM e sottolinea che l'ente continuerà ad agire per garantire il corretto funzionamento di un sistema tecnico-le che ha già prodotto risultati significativi. Questo sistema è stato istituito in esecuzione di una legge approvata all'unanimità in Parlamento, ...