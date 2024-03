Lega del filo d’Oro presenta alla Camera il Manifesto delle persone sordocieche

Leggi tutta la notizia su webmagazine24

(Di mercoledì 27 marzo 2024) (Adnkronos) – In occasione della cerimonia che ha dato il via alle celebrazioni per il suo 60esimo anniversario, la Fondazionedeld'Oro Ets, Ente filantropico, hato oggi, presso la Sala della Regina delladei deputati, il ''. Si tratta di un documento in 10 punti che ha l'obiettivo L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti: Così soffriamo il freddo, ecco perché succede: studio svela proteina ‘sensore’ “Non vuoi dire ‘io so’ fascista'”, scontro Calenda-Vannacci a Di Martedì – Video Fuga col figlio 12enne su scooter rubato, muore in scontro con auto Caso Moro, esce libro: “Quel 9 maggio Cossiga e Paolo VI in ...