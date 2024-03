Lecce | bimbo di 2 mesi morto nella culla | indagati due medici | si sospetta una bronchite curata male

(Di mercoledì 27 marzo 2024) Il piccolino era stato trovatodalla madre la mattina del 14 febbraio a Campi Salentina, in provincia di. Qualche giorno prima era stato portato al pronto soccorso per un raffreddore.i dueche lo hanno tenuto in cura in quel periodo.

Firenze, 6 febbraio 2024 – Un bambino di 10 anni , in imminente pericolo di vita , è stato trasportato da Lecce a Firenze nel primo pomeriggio di martedì 6 febbraio, con un aereo Falcon 50 ... (lanazione)

Bambino di due mesi muore in culla nel Salento, indagati due medici: “Soffocato per una bronchite curata male” - Il piccolo è stato trovato morto dalla madre la mattina del 14 febbraio a Campi Salentina (Lecce), pochi giorni prima era stato al pronto soccorso per un ...bari.repubblica

bimbo di due mesi morto nella culla, indagati due medici: si sospetta una bronchite curata male - CAMPI SALENTINA (Lecce) - Svolta nell'inchiesta sulla morte di Francesco, il bimbo di soli due mesi, deceduto nella mattinata del 14 febbraio scorso, nella ...corrieresalentino

Salento, bimba di cinque anni morsa dal proprio cane mentre dormiva: operata d'urgenza, è grave - Grande paura a Cutrofiano per una bambina di 5 anni morsa in testa dal cane di famiglia mentre dormiva in casa. La piccola, ricoverata e operata d’urgenza al “Cardinal Panico” ...quotidianodipuglia