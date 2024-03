Le variazioni dei parcheggi di Kyma Mobilità per la Settimana Santa

Leggi tutta la notizia su tarantinitime

In occasione del Pellegrinaggio ai Santi Sepolcri e delle due processioni della, in considerazione della inibizione alla sosta su alcune strade del Borgo umbertino ricadenti nelle zone A e B, al fine di limitare i disagi nelle giornate di giovedì 28, venerdì 29 e sabato 30 marzo i titolari di permesso per residenti zona A, zona B e zona C e gli abbonati per la zona A, la zona B, la zona C e la zona A+B (solo il 28 e il 29 marzo) possanoare la propria autovettura in ambiti diversi da quelli riportati sul proprio permesso, ma pur sempre ricadenti in una delle vie racchiuse nelle zone A – B – C.