Le torri Hamon area ex Sarom saranno demolite | l’Eni | “Non sono sicure”

(Di mercoledì 27 marzo 2024) Ravenna, 27 marzo 2024 - “Eni ci ha comunicato che le verifiche effettuate sullehanno dato esiti negativi in termini dizza, e conseguentemente la definitiva decisione di demolirle”. Così il sindaco Michele de Pascale commenta la comunicazione, presentata oggi da Eni al Comune di Ravenna, di inizio lavori asseverata (Cila) per la demolizione dellenell’ex. La comunicazione di Eni riporta che “l’intervento di demolizione, si rende necessario e non rimandabile anche per ragioni dizza, vista la vetustà e lo stato di conservazione delleche risultano interessate da fenomeni di disgregazione con possibile caduta di calcinacci, fenomeno ben visibile e già in essere”. Si tratta inoltre di intervento connesso ...

