Le strade del Bari e di Menez si separano | l’addio è ufficiale | c’è il sostituto

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di mercoledì 27 marzo 2024) Termina qui l’unione, piuttosto sfortunata, fra Jeremye il. Una stagione da dimenticare quella del francese che in stagione ha collezionato appena 10 presenze e 0 gol, riportando un grave infortunio al crociato anteriore del ginocchio destro. Proprio i continui stop fisici hanno portato alla separazione. Nelle ultime ore, dopo l’ultimo acciacco fisico rimediato,e ilhanno optato per la risoluzione consensuale del contratto. Ilperfezionerà adesso il reintegro in rosa di Mattia Aramu, escluso dal progetto dopo il mercato di riparazione di gennaio: l’ex Venezia potrebbe già essere convocato per la prossima gara contro il Modena. Il tecnico Iachini avrà a disposizione per la trasferta contro emiliana solo la punta centrale Puscas, al rientro dopo la convocazione nella ...