Le regole del Movimento 5 stelle per candidarsi alle elezioni europee 2024 | chi resterà fuori

(Di mercoledì 27 marzo 2024) Ilha pubblicato il regolamento da seguire per chi ha intenzione di auto-in vista delle. Il limite più stringente è quello dei mandati: chi ne ha già svolti due, in qualunque carica (con un'eccezione per i consiglieri comunali) è escluso, così come chi è già in carica.

La Camera ha Approvato il nuovo codice della strada 2024 . Il testo non entra in vigore oggi, ma passa al Senato, dove dovrebbe ricevere il via libero definitivo nelle prossime settimane. Le novità ... (fanpage)

Nuovo decreto superbonus 110, addio a cessione del credito e sconto in fattura - è già stato pubblicato il comunicato del consiglio dei Ministri. Quali sono le nuove regole del bonus 110 Le nuove regole del bonus 110 sono contenute in un decreto che è stato approvato dal CDM e ...idealista

Antenne, i Comitati Uniti portano Cerveteri in corteo per il rispetto delle regole e del bene pubblico - “Sabato 23 marzo è scesa in piazza l’ Anima di Cerveteri. Obiettivo primario: lo spostamento della localizzazione di una antenna a via dei Prati, zona popolosa e vicina ad un asilo, ma anche impedire ...terzobinario

Asti, l’assegno di domiciliarità non arriva e lei è costretta a licenziare la badante - Una nostra lettrice racconta la sua odissea per ottenere quello che era nato come apprezzato aiuto nell'assistenza al marito invalido al 100%.lanuovaprovincia