Le Pussy Riot hanno centrato il bersaglio | mettere a nudo l’imperatore

Le Pussy Riot avevano centrato il bersaglio: mettere a nudo l'imperatore - La condanna della cofondatrice Lucy Schtein: sei anni per un tweet risalente all'indomani dell'invasione dell'Ucraina, che ironizzava sui torturatori russi e ceceni ...ilfoglio

Un tribunale russo ha condannato in abstentia a sei anni di carcere Lucy Shtein, una delle componenti delle Pussy Riot - Mercoledì un tribunale russo ha condannato in absentia a sei anni di carcere Lucy Shtein, una delle componenti del collettivo femminista russo e band punk Pussy Riot. Secondo quanto scrive il sito di ...ilpost

Russia sentences Pussy Riot activist to six years in absentia for Ukraine "war fakes" - A Russian court sentenced Lyusya Shtein, a member of Pussy Riot and a former municipal deputy in Moscow, to six years in prison in absentia for anti-war social media posts, the court's press service ...reuters