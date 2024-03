Le Pussy Riot avevano centrato il bersaglio | mettere a nudo l’imperatore

Leggi tutta la notizia su ilfoglio

(Di mercoledì 27 marzo 2024) Dodici anni fa, piuttosto entusiasta, riassumevo e commentavo le iniziative delle. Pensavo già che avesseroil. Erano a processo allora, agosto 2012. Nella sua dichiarazione finale, Maria Alëkhina rimandò a Nikolaj Berdjaev (1874-1948), il filosofo della libertà cristiano ortodosso, e al situazionista Guy Debord, il teorico della società dello spettacolo, morto suicida nel 1994. Nadezhda Tolokonnikova indossava una maglietta con un pugno chiuso e la scritta “NO PASARAN!”, discesa dalla Spagna di Dolores Ibárruri. La scandalosa canzone checantato e ballato nella cattedrale del Cristo Salvatore il 21 febbraio, in piena campagna – anche allora – per la rielezione di Putin, diceva: “Madre di Dio, Vergine, diventa femminista… Madre di Dio, Vergine, caccia via Putin”. ...