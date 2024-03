Le perdute occasioni di vita

Leggi tutta la notizia su laprimapagina

(Di mercoledì 27 marzo 2024) Di Vincenzo Calafiore 27 Marzo 2024 Udine Vorrei dirti adesso: “ sono stufo di questagrigia e polverosa “, tu ne sono certo mi diresti che contrariamente lanon è come io la vedo, è bella! Se te lo dicessi ne sono certo tu vorresti sapere, conoscere il perché, le motivazioni che mi fanno pensare ciò,e non finiremmo mai di discuterne. Come farti capire che viviamo come dentro un allevamento intensivo di polli, chiusi dentro delle grandi gabbie e camminiamo per strade piene di pattume. Il pattume delle violenze di ogni genere, dell’amoralità, della corruzione di ogni genere, della guerra. Tu hai ragione, ma io mi porto dietro “settantanni” di ferocia e ora mi trovo davanti, massiccia e genuflessa, la mia anima e l’inizio di una marea di ricordi. Con la malinconia di un sorriso, non sorvolo sui fatti, bensì ne spremo gli umori più ...