Le nove lezioni del buddismo mongolo per ritrovare la felicità

Conquistano la nomination in vista delle elezioni presidenziali in programma martedì 5 novembre 2024. Biden , riferiscono i media americani dalla Cnn al Washington Post, ha già raggiunto la soglia ... (secoloditalia)

Ciclo di webinar lezioni d’Europa 2024. Allarme siccità: l’azione dell’UE contro la crisi idrica - I nove webinar che compongono le “lezioni d’Europa” hanno esattamente questo scopo: offrire uno spazio aperto a tutti i cittadini interessati, per dare loro modo di ascoltare le riflessioni svolte da ...cblive

Silvia Scurati sul caso Pioltello: “Scelta folle, prossimo passo lezioni in arabo Così è porta aperta a chi vuole islamizzare il Paese” - Mi domando se il prossimo passo di questa scuola ‘modello’ sarà quello di fare lezione in lingua araba. Chi straparla di atto di civiltà, integrazione e antirazzismo non si rende conto che azioni come ...ticinonotizie