Le mani dappertutto | molestie sul set | Sabrina Impacciatore denuncia

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di mercoledì 27 marzo 2024) "Le".è ormai attrice lanciatissima negli Stati Uniti, dopo lo straordinario successo della serie The White Lotus su Sky, bissata ora con la partecipazione alla seconda stagione di Call my agent. Intervistata dal Corriere della Sera, approfitta della meritata popolarità per lanciare una nuovastile #metoo, stavolta contro il mondo dello spettacolo non americano, ma di casa nostra. "In Italia i colleghi mi mettevano le, fuori set ne ho contati almeno quattro, e due con i professori a scuola. Confesso di aver sempre subìto in silenzio. Una volta però gli occhi mi si riempirono di lacrime e quello là smise". Dopo l'esplosione dello scandalo Weinstein, sui set americani è cambiato tutto, a ...