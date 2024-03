Le condizioni di Van Aert dopo la caduta di oggi sono gravi | rischia di saltare il Giro d’Italia

Un uomo di 50 anni si è cosparso di benzina e si è dato fuoco nell'auto a metano posteggiata davanti all'abitazione di famiglia, nella quale era in corso una separazione. Il fatto è avvenuto in via ... (tg24.sky)

Wout van Aert cade e si frattura una clavicola - Wout van Aert, brutta caduta e frattura alla clavicola Attraverso una nota la Jumbo-Visma ha fatto il punto della situazione sulle condizioni di Wout van Aert, caduto rovinosamente alla Dwars Door Vl ...msn

Ciclismo: varie fratture per van Aert, niente Fiandre e Roubaix - "Wout van Aert ha riportato varie fratture nell'incidente di oggi ... Così il team Visma-Rente a Bike per cui gareggia il belga comunica le condizioni del corridore caduto ad alta velocità durante la ...ansa

LIVE Attraverso le Fiandre 2024 in DIRETTA: Jorgenson sorprende tutti, Bettiol si spegne sul più bello. Ansia per Van Aert