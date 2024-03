Le Cesarine compiono 20 anni | con loro è nato il trend dei ristoranti a casa a prezzi stellari

Leggi tutta la notizia su gamberorosso

(Di mercoledì 27 marzo 2024) La più antica rete di cuoche e cuochi amatoriali d'Italia che aprono le porte dia una clientela all'80 per cento straniera compie 20. Il termine "Cesarina" è il nome comune che un tempo veniva dato alle massaie emiliano-romagnole. Quello deilinghi è un progettonel 2004 a Bologna come associazione culturale di protezione e trasmissione della cucina regionale attraverso ospitalità delle cuoche italiane domestiche. Il progetto nasce grazie all'iniziativa di Egeria Di Nallo, sociologa e docente, con il patrocinio del ministero delle Politiche agricole e con la collaborazione dell'Università di Bologna.nasce per far vivere agli ospiti un'esperienza culturale nel cuore della tradizione gastronomica italiana più autentica e per conoscere il ...