Le banche russe perdono quota Giù i profitti e c’è di mezzo la Cina

(Di mercoledì 27 marzo 2024) A leggere la propaganda russa, l’economia della Federazione va a gonfie vele, quasi al passo di quella indiana. Ma i numeri, come sempre accade, raccontano un’altra verità. Nelle settimane in cui le grandi istituzioni finanziarie cinesi voltano uno dopo l’altra le spalle all’alleata Russia, ecco che dalla sponda del Dragone arriva un nuovo, potenziale problema. L’aver cercato a tutti i costi di sganciarsi dal dollaro, un po’ per ripicca contro gli Stati Uniti, un po’ per effetto imposto delle sanzioni che hanno tagliato Mosca fuori dai pagamenti internazionali ed essersi buttata tra le braccia dello yuan, sta presentando il conto. Ieri sono stati diffusi alcuni dati relativi ai bilanci delle principali. I cui, nel mese di febbraio, sono scesi nel complesso del 22% rispetto allo stesso mese dell’anno prima, ovvero ...

Non bastava la revisione forte mente migliorativa delle stime di crescita per il 2024, con un Pil ora visto in crescita del 2,6%. A gettare dubbi sull’efficacia delle sanzioni occidentali nei ... (ilfattoquotidiano)

Borse oggi in diretta | Europa attesa in calo. Focus sulla fiducia in Eurozona - Si sta creando un consenso all'interno della Bce per un taglio dei tassi a giugno. I prezzi del petrolio calano: le società petrolifere russe sono pagate con diversi mesi di ritardo per il loro greggi ...milanofinanza

Le banche e la sfida della sostenibilità: L’esempio virtuoso della Bcc di Locorotondo - È in questo contesto che abbiamo avuto l’opportunità di intervistare Raffaele Russo, vice direttore generale della Bcc di Locorotondo, per esplorare le iniziative concrete intraprese dalla banca in ...pugliapress

Oro conferma scommesse su taglio tassi Fed a giugno. Countdown a dato inflazione preferito da Powell - Oro sostenuto da un insieme di fattori, tra cui la convinzione dei mercati su quelle che saranno le prossime mosse della Fed post dot plot.finanzaonline