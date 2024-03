Lazio | Tudor ritrova i nazionali | torna in gruppo anche Patric

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di mercoledì 27 marzo 2024)può finalmente iniziare a plasmare la “sua”. Dopo i rientri di Zaccagni e Vecino, ecco chenoGuendouzi, Marusic e Hysaj, altri treche rimettono piede a Formello. Per loro è la prima seduta con il nuovo allenatore che, sotto una pioggia battente, ha prima indetto un riscaldamento in palestra e poi mandato tutti in campo per le prove tattiche. Tra le buone notizie di giornata, poi, c’èil ritorno indi: lo spagnolo, dopo un mese e mezzo ai box, si è allenato con i compagni e va verso la convocazione per il match contro la Juventus. Ancora out Rovella per pubalgia e Provedel, fermo per una distorsione alla caviglia. Unico tassello mancante è il danese Isaksen, il quale tornerà domani, poi si inizierà ...