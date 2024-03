Lazio | Manfredonia | «Tudor darà qualcosa in più ai biancocelesti»

Leggi tutta la notizia su calcionews24

(Di mercoledì 27 marzo 2024) Lionello, ex sia di Juventus che di, ha parlato dell’imminente sfida tra bianconeri eLionelloha parlato in esclusiva pernews24 in veste di doppio ex di Juventus-. Ecco un estratto.e Juventus stanno vivendo entrambe un momento di difficoltà, con iche hanno anche cambiato allenatore, ma secondo te le