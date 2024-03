L’avversario La baby Atalanta punta ai playoff | Non fermiamoci»

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di mercoledì 27 marzo 2024) L’Under23 sabato vorrebbe rovinare la festa al Mantova. Tra biancorossi e nerazzurri c’è sempre stata una forte rivalità e laDea cercherà di fare lo sgambetto alla favorita capolista. Impresa difficile al Martelli, ma la squadra di Modesto è in cerca di riscatto dopo un breve periodo no coinciso con due sconfitte consecutive. Vismara e compagni hanno voglia di ripartire, facendo punti per restare in corsa per i primi cinque posti. Nerazzurri sesti a quota 50 punti ma con ancora una gara da recuperare il prossimo 3 aprile contro la Triestina. "Nelle ultime due partite, abbiamo ottenuto due sconfitte contro due squadre che lottano per la salvezza, che mettono delle motivazioni molto importanti per la salvezza, e noi siamo mancati in alcuni aspetti nei quali dobbiamo migliorare, cioè l’avere troppo rispetto ...