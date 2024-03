Lavatrice | asciugatrice e aspirapolvere | ecco quanto pulire casa incide sulla bolletta

Leggi tutta la notizia su periodicodaily

(Di mercoledì 27 marzo 2024) (Adnkronos) – A breve cambieranno le tariffe dell’energia elettrica nel mercato tutelato; in attesa di sapere come varieranno le bollette, Facile.it ha analizzato i consumi dei principali elettrodomestici per la pulizia discoprendo che solo per, ferro da stiro,e scopa a vapore, arriviamo a spendere oltre 230 euro all’anno. E