Lavarsene le mani | l’Amministrazione Comunale evade le proprie responsabilità sull’antenna di Via Sicilia

(Di mercoledì 27 marzo 2024) Associazione “Arezzo 2020: l’incompetenza e l’indifferenza deldi fronte alla questione dell’antenna di Viamettono a rischio la sicurezza e la salute dei cittadini, mentre si tenta di scaricare lesu altri attori. L’esito dell’incontro avvenuto nei giorni scorsi tra l’Assessore Lucherini e i rappresentanti della società telefonica interessata alla installazione della stazione radio base in Vianon può soddisfare i cittadini e nemmeno noi come Arezzo 2020 che abbiamo sostenuto e sosteniamo ancora le loro ragioni. Secondo l’Assessore quindi l’antenna si farà perché “la rinuncia al nuovo impianto non è ritenuta attuabile dalla società”. Diciamo la verità: l’esito dell’incontro è la dimostrazione ulteriore della incapacità e della mancata volontà da ...