L’autocrazia azera minaccia nuovamente l’Armenia nel disinteresse generale

(Di mercoledì 27 marzo 2024)è di nuovo sotto la pressione della vorace autocrazia. Il nazionalismo trionfa. Dopo la conquista del Nagorno Karabakh che, nel settembre 2023, ha determinato l’esodo della popolazione cristiana (120mila persone) da terre in cui erano presenti da millenni, vede ora l’Azerbaijan persistere nelle richieste territoriali. Di fronte all’ultimatum “cessione o bombe” il premier armeno Nikol Pashinian è stato costretto a cedere quattro villaggi, nel nord del paese, sperando in una prospettiva di pace e una soluzione diplomatica. Un fatto che certo non ha placato le mire azere, avallate dai fratelli turchi. Pernon si intravvedono grandi alternative se non sperare in un ullteriore e auspicato avvicinamento alla Comunita Europea (con cui sussiste un accordo di partenariato globale, rafforzato nel 2021). ...