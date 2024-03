Lautaro Martinez risponde | gol con l’Argentina! Pure un baby Inter

(Di mercoledì 27 marzo 2024)ha segnato nella notte italiana siglando un gol nel 3-1 delai danni della Costa Rica. Esordio con l’Albiceleste anche per Valentin Carboni. GIOIE ?ha battuto Costarica 3-1 nella seconda e ultima amichevole di marzo. I campioni del Mondo, partono senzatitolare ma con attacco affidato a Julian Alvarez, e chiudono il primo tempo sotto di un gol: a segno Ugalde al 34?. Nella ripresa, si sveglia la selezione di Scaloni, che diventa un uragano: tra il 52? e il 54? Di Maria e MacAllister rimontano e poi al 77? arrivala firma di. Il giocatore dell’era entrato sei minuti prima. Nel finale, gioia anche per Valentin Carboni. Il classe 2005 ...

Un derby eterno, quel lo tra Inter e Milan . Ed è una vivace polemica tra la stella nerazzurra di oggi, Lautaro Martinez , e una bandiera rossonera di ieri come Alessandro Costacurta , commentatore tv ... (liberoquotidiano)

Lautaro Martinez sarà impegnato alle 3.45 (ora italiana) nell’amichevole fra Argentina e Costa Rica, partita che completa la sosta per le nazionali. Biasin , in attesa del match, commenta le ... (inter-news)

ARGENTINA, Battuto 3-1 il Costa Rica. Otto minuti per Nico - Dopo aver chiuso il primo tempo in svantaggio, i campioni del mondo hanno rimesso le cose a posto e poi vinto la partita con le reti di Di Maria, Mac Allister e Lautaro Martinez. Otto minuti in campo ...firenzeviola

Lautaro e non solo: 100 milioni o maxi penalizzazione - Altro che spese pazze: senza cedere subito per incassare più di 100 milioni, il club rischia una maxi penalizzazione: Lautaro è avvisato ...interlive

Lautaro, occhio alla stagione 2024/2025: si accende un allarme per il fantacalcio - Lautaro Olimpiadi - Si accende un piccolo allarme per il fantacalcio 2024/2025: Lautaro Martinez potrebbe partecipare alle Olimpiadi ...fantamaster