Lautaro Martinez | l’Inter lavora in silenzio | il punto sul rinnovo – SM

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di mercoledì 27 marzo 2024) I tifosi nerazzurri sono in apprensione per ildi contratto di. SportMediaset fa il, assicurando che le trattative delcontinuano anche a riflettori spenti. CIELO SERENO –ha ovviamente l’intenzione di blindare il suo capitano e leader indiscusso. Anche se la fumata bianca non è ancora arrivata, Daniele Miceli assicura che i lavori fra le parti per giungere a un accordo continuano e nulla lascia prevedere un eventuale non lieto fine. Così il giornalista aggiorna sulla situazione: «Continuano, anche lontano dai riflettori, le trattative per rinnovare il contratto di. Non c’è una grandissima distanza, tuttavia non c’è ancora accordo totale. ...