L’atteso crossover tra G I Joe e Transformers | Henry Golding svela i piani della Paramount

Leggi tutta la notizia su mistermovie

(Di mercoledì 27 marzo 2024) Articolo originale scritto da MisterMovie.it - www.mistermovie.it Mister Movietra i franchise di G.I. Joe esembra essere ancora in sospeso, nonostante le anticipazioni e le speranze dei fan., noto per il suo ruolo in Snake Eyes, ha recentemente fornito alcune informazioni suiin merito a questa joint venture cinematografica.G.I. Joe econferma grandi progetti, ma senza data di uscita In un’intervista con ComicBook.com,ha espresso fiducia nei confronti del produttore Lorenzo di Bonaventura e ha suggerito che laha in ...