Latina Ricettazione e spendita di moneta false | denunciate due persone

Leggi tutta la notizia su temporeale.info

(Di mercoledì 27 marzo 2024)– Nel pomeriggio del 26 marzo a, i Carabinieri del dipendente N.O.R. hnno denunciato in stato di libertà due cittadini un 33enne ed un 21enne entrambi residenti aper “diin concorso”. I predetti, sono ritenuti responsabili della, avvenuta in un distributore carburanti e un L'articolo Temporeale Quotidiano.