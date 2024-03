Latina Pubblica illuminazione | in corso interventi per 1 | 4 milioni di euro

Illuminazione Pubblica: interventi per 1,4 milioni di euro in città. Le strade e i parchi interessati - Interventi per circa 1,4 milioni di euro a Latina per la Pubblica illuminazione. A fare il punto sui lavori di efficientamento energetico, di adeguamento normativo e di manutenzione straordinaria ...latinatoday

Pubblica illuminazione, a Latina in corso interventi di afficientamento per 1,4 milioni di euro - Il Comune di Latina rivede nel suo complesso l’impianto della Pubblica illuminazione. Proseguono i lavori di efficientamento energetico, di adeguamento normativo e di manutenzione straordinaria sugli ...latinaquotidiano

Diritto, esperti a confronto tra Pavia e America Latina - «La comparazione può essere sperimentata anche con riferimento ai grandi interrogativi che interessano la scienza dell’amministrazione e lo svolgimento dei pubblici poteri», ha spiegato Alessandro ...laprovinciapavese.gelocal