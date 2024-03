L’Atalanta sorride per El Bilal Tourè | ancora a segno con il Mali e pronto per esplodere

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di mercoledì 27 marzo 2024) Bergamo, 27 marzo 2024 – Due gol in due partite amichevoli con la sua nazionale del, perché sta arrivando il momento di ElToure’, l’acquisto più oneroso della storia nerazzurra: 28 milioni versati a fine luglio agli spagnoli dell’Almeria per avere questo attaccante classe 2001 di enormi potenzialità,tutte da esprimere. Dopo gli infortuni Il giocatore più pagato nella storia delfinalmente a fare la sua parte dopo sette mesi ai box prima e poi ai margini per via del gravissimo infortunio muscolare all’interazione del retto femorale che lo ha tenuto fermo dal 12 agosto, quando ha subito lo strappo nel test amichevole contro la Juventus a Cesena, alla fine dell’anno. I primi gol con la maglia della Dea Dai ...