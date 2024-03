Lascia il Milan | accordo trovato | che tegola per Pioli

Leggi tutta la notizia su rompipallone

(Di mercoledì 27 marzo 2024) È addio con il. L’esperto giocatore si prepara a mettere fine alla sua avventura con il club rossonero. Dopo tre stagioni in maglia rossonera, Olivier Giroud sarebbe pronto a dire addio al. Il centravanti francese, in scadenza di contratto al termine del campionato, avrebbe preso una decisione ben definita per quello che sarà il suo prossimo futuro. Arrivato ormai a 38 anni, età anagrafica calcisticamente avanzata, l’esperto centravanti ex Arsenal e Chelsea avrebbe assunto una posizione chiara, optando per la fine della sua carriera negli Stati Uniti. Infatti, il centravanti francese si avvicina a grandi passi verso il suo approdo nella MLS. La decisione sembra essere stata presa. Olivier Giroud si starebbe preparando per mettere fine al suo capitolo con la maglia del, squadra con cui si è reso protagonista ...