L’Arsenal riceve il pollice in su per il trasferimento shock di Matthijs De Ligt | bomba del Bayern Monaco | rapporto

Leggi tutta la notizia su justcalcio

(Di mercoledì 27 marzo 2024) Abbiamo tradotto per voi questo articolo:potrebbe portare la stella delDeall’Emirates Stadium, con una mossa di successo. Nonostante abbia annunciato che Takehiro Tomiyasu ha firmato un nuovo accordo, pochi giorni dopo aver ingaggiato Ben White, i Gunners hanno bisogno di copertura in difesa. Gli infortuni di giocatori del calibro di Tomiyasu, Jurrien Timber, Oleksandr Zinchenko e persino il terzino destro Thomas Partey hanno lasciato i Gunners un po’ corti in difesa negli ultimi mesi. William Saliba ha giocato ogni minuto della Premier League finora – ma con i ricordi freschi dell’infortunio del francese la scorsa stagione, che in parte ha fatto deragliare le speranze deldi conquistare il titolo, si dice che un nuovo difensore sia ...