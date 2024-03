L’approccio in stile “man-in-the-middle” della VPN Onavo

Leggi tutta la notizia su giornalettismo

(Di mercoledì 27 marzo 2024) Se oggi Meta chiede agli utenti di pagare affinché non avvenga alcun trattamento dei propri dati, solo qualche anno fa Facebook invitava gli utenti a scaricare un’app per ricevere un compenso economico in cambio dell’apertura delle porte (digitali) all’analisi dei propri dati di navigazione. Soldi in cambio, dunque, dei dati. Il tutto seguendo un approccio “man-in-the-“, alla base di parte dei più pericolosi attacchi informatici. A ufficializzare questa strategia, sempre nel 2016, è un carteggio di mail scambiate tra i vertici e gli ingegneripiattaforma social e le loro interazioni anche con gli sviluppatori che si occupavano dell’app VPNProtect, quella utilizzata per spiare i dati di Snapchat, Amazon e YouTube. LEGGI ANCHE > Come Facebook spiava i dati di Snapchat (ma anche Amazon e YouTube) all’insaputa degli ...