L’apocalisse di Lucrezio

(Di mercoledì 27 marzo 2024) Si dice che sia morto bevendo un filtro d’amore, il poeta; proprio lui, il primo che nella Roma di Cesare aveva cantato in versi la filosofia epicurea, la quale, tra le tante istanze, predicava la felicità di una vita in assenza di turbamenti e su tutti, proprio l’amore. E’ stata ingenerosa nei confronti degli Epicurei la tradizione culturale dell’occidente: Dante li pone a bruciare eternamente dentro alla città infernale di Dite, Agostino prima di lui ne condanna la tensione edonistica e, più in generale, sugrava una sorta di oblio fino all’avvento dell’Umanesimo. Sarà Poggio Bracciolini nel 1417 a riscoprire nell’abbazia svizzera di San Gallo il manoscritto del De rerum natura del poeta latino, cambiando così volto alla storia della cultura europea. La complessità della figura, della poesia e della filosofia lucreziana è ...