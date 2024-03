L’anno nero delle aziende toscane Nel ’23 oltre 8 200 ditte in meno

(Di mercoledì 27 marzo 2024) Terziario stretto tra chiusure, debiti e ricavi al palo. E’ quanto emerge dall’indagine Format Research per Confcommercio Toscana. Secondo lo studio, in Toscana il terziario rappresenta il 66%281milaextra agricole attive a livello regionale. Nel confronto 2023-2022 è leggermente aumentato il numeronuove imprese iscritte agli elenchi camerali (+ 7.243 nel 2023, erano +6.991 nel 2022), ma è aumentato anche quellocessazioni (15.521 nel 2023, contro le 12.644 del 2022). La natimortalità presenta dunque un saldo negativo in peggioramento rispetto al 2022 (-8.278, erano -5.653 nel 2022). Il comparto più in difficolta è quello del commercio, che in un anno ha registrato a livello regionale un saldo negativo di 4.378 imprese. Sul versante dell’occupazione, si registra un ...

