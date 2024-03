L’allarme bomba stavolta in una scuola di Andria Plesso chiuso

(Adnkronos) – In una scuola secondaria di primo grado di Andria oggi gli studenti non sono entrati nell'istituto per un allarme bomba scattato dopo il ritrovamento di un biglietto davanti ... (webmagazine24)

(Adnkronos) – In una scuola secondaria di primo grado di Andria oggi gli studenti non sono entrati nell'istituto per un allarme bomba scattato dopo il ritrovamento di un biglietto davanti ... (periodicodaily)