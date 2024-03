L’agricoltura della Valdichiana all’asciutto

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di mercoledì 27 marzo 2024) Arezzo, 27 marzo 2024 –, senese ed aretina, ha bisogno di acqua per essere più competitiva. Perché senza acquanon vive, e non produce reddito. Un messaggio chiaro che richiama la necessità di avere acqua dalla diga del Montedoglio (inaugurata nel 1992), per quello che sembra un vero e proprio paradosso: l’acqua c’è ma non arriva alle coltivazioni. E’ quanto è emerso dal convegno organizzato da Cia Toscana a Sinalunga (Siena), dal titolo “Acqua: una risorsa essenziale per il futuro” moderato dal direttore regionale Cia, Giordano Pascucci. Si tratta del quarto convegno Cia dedicato al tema “acqua e risorsa idrica” nell’ultima settimana, dopo quelli di Firenze, Venturina (Li), Volterra (Pi). Le produzioni ortofrutticole di ...