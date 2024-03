Lady Vaticano | Io nei dossier di Striano e De Raho Chi voleva screditare il Papa

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di mercoledì 27 marzo 2024) «Il promotore di giustizia Alessandro Diddi ha fatto bene ad aprire un fascicolosul caso "aggio", poiché chi ha tramato per seguire le tracce della Santa Sede, come è emerso ad oggi dai mass media e come abbiamo sostenuto nelle denunce, ha voluto esporre questoto al mondo intero, con azioni che hanno "screditato", davanti all'opinione pubblica, l'operato diFrancesco e i nobili obiettivi che Sua Santità si era prefisso per il Suo Pontificato. In tal senso è fondamentale che il mandante, ovvero chi abbia così profuso energie, ne risponda anche agli organi di Giustizia Vaticana, per competenza non solo giuridica, ma anche e soprattutto etico-morale». Parla in esclusiva a Il Tempo Cecilia Marogna, lacondannata in primo grado nel processo Becciu. ...