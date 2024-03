Ladri entrano in casa e uccidono a calci il cane che abbaia Una delle vittime del furto | “Mostri senza pietà”

(Di mercoledì 27 marzo 2024) Si sono introdotti nell’abitazione vuota per svaligiarla nella mattina di lunedì 25 marzo. I proprietari dierano fuori per lavoro ma il, un meticcio di 12 anni, ha sentito e visto e si è messo adre.alcuna, lo hanno preso afino ad ucciderlo. Poi hanno rubato nell’appartamento. Siamo a Serle, Brescia. “Siete entrati inmia, avete rubato tutto ciò che per noi era importante. Ma come se non bastasse, avete fatto del male e ucciso il nostro, indifeso e oltretutto anziano, che al massimo avràto e avrà lottato con tutte le sue forze per difendere la suae la sua famiglia. Siete dei“, le parole di ...

